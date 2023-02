Samp hold Inter: 0-0 in Marassi

Sampdoria 0-0 Inter (HT 0-0)

Sampdoria (5-4-1): Audero; Zanoli (Paoletti 85), Murillo, Nuytinck, Amione, Augello; Gabbiadini (Murru) 72, Winks, Cuisance (Sabiri 69), Djuricic (Rincon 72); Lammers (Quagliarella 85).

Subs not used: Turk, Ravaglia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Rodríguez.

Coach: Stankovic.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian (Dumfries 66), Mkhitaryan (Carboni 90), Barella (Brozovic 66), Calhanoglu, Gosens (Dimarco 46); Lukaku (Dzeko 66), Martinez.

Subs not used: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Zanotti, Bastoni.

Coach: S. Inzaghi.

Referee: Maresca (Naples).

Assistants: M. Rossi (Biella) and C. Rossi (La Spezia).

Fourth official: Feliciani Teramo).

VAR: Doveri (Roma 1).

Assistant VAR: Paganessi (Bergamo).

Booked: Nuytinck 51, Martinez 64, Amione 78, Lammers 83.

Added time; 1+5 minutes.

Season tickets: 14,593 (€156,475); mini-season tickets: 158 (€2,366); match tickets: 6,982 (€236,401 euro).

Pitch: excellent condition.

