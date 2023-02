La Samp tiene testa all’Inter: a Marassi termina 0-0

Per il match report della sfida tra blucerchiati e nerazzurri clicca qui.

Sampdoria 0

Inter 0

Sampdoria (5-4-1): Audero; Zanoli (40′ s.t. Paoletti), Murillo, Nuytinck, Amione, Augello; Gabbiadini (27′ s.t. Murru), Winks, Cuisance (14 ‘s.t. Sabiri), Djuricic (27′ s.t. Rincón); Lammers (40’ s.t. Quagliarella).

A disposizione: Turk, Ravaglia, Ilkhan, Yepes, Malagrida, Ivanovic, Rodríguez.

Allenatore: Stankovic.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian (21′ s.t. Dumfries), Mkhitaryan (45′ s.t. Carboni), Barella (21′ s.t. Brozovic), Calhanoglu, Gosens (1′ s.t. Dimarco); Lukaku (21′ s.t. Dzeko), Martinez.

A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Zanotti, Bastoni.

Allenatore: S. Inzaghi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Assistenti: M. Rossi di Biella e C. Rossi della Spezia.

Quarto ufficiale: Feliciani di Teramo.

VAR: Doveri di Roma 1.

AVAR: Paganessi di Bergamo.

Note: ammoniti al 6′ s.t. Nuytinck, al 19′ s.t. Martinez, al 33′ s.t. Amione per gioco scorretto, al 38′ s.t. Lammers per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; abbonati 14.593 (rateo 156.475 euro), mini abbonamenti 158 (rateo 2.366 euro), paganti 6.982 (incasso 236.401 euro); terreno di gioco in ottime condizioni.