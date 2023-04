22-man squad for Sampdoria v Cremonese

Dejan Stankovic has named a squad of 22 for Saturday’s match against Cremonese at the Stadio Ferraris (16:30 CEST).

Besides Jeison Murillo (suspended), Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Gunter, Ignacio Pussetto and Abdelhamid Sabiri are all unavailable.

Here is the full list:

Goalkeepers: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Defenders: Amione, Augello, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

Midfielders: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Leris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes.

Forwards: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodriguez.