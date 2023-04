Ventidue i convocati di Stankovic per Sampdoria-Cremonese

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 22 blucerchiati per la sfida con la Cremonese in programma domani, sabato, al “Ferraris” di Genova (ore 16.30). Oltre allo squalificato Jeison Murillo, non compaiono nella lista Emil Audero, Andrea Conti, Manuel De Luca, Koray Günter, Ignacio Pussetto e Abdelhamid Sabiri. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Tantalocchi, Turk.

Difensori: Amione, Augello, Murru, Nuytinck, Oikonomou, Zanoli.

Centrocampisti: Cuisance, Djuricic, Ilkhan, Léris, Malagrida, Paoletti, Rincón, Winks, Yepes.

Attaccanti: Gabbiadini, Lammers, Quagliarella, Rodríguez.