Nazionali giovanili: l’Italia Under 17 chiama Mane

Un calciatore dell’Academy della Sampdoria è stato convocato dalla propria nazionale giovanile per i prossimi impegni con la selezione di categoria.

Italia Under 17 – Filippo Mane

Qualificazioni EURO Under 17: Italia-Albania (mercoledì 27 ottobre, ore 20.00, “Shamrock Park Stadium” di Portadown)

Qualificazioni EURO Under 17: Irlanda del Nord-Italia (sabato 30 ottobre, ore 16.00, “Invern Park” di Lame)

Qualificazioni EURO Under 17: Italia-Scozia (martedì 2 novembre, ore 16.00, “Shamrock Park Stadium” di Portadown)