Poker della Primavera: il derby si tinge di blucerchiato

Una vera e propria prova di forza. Dopo essere andata sotto in avvio, la Sampdoria di Tufano supera 4-2 il Genoa sul sintetico di “Begato 9” e fa suo il derby Primavera 1 TIMVISION.

Tris. Pronti, via e la gara sembra mettersi subito in salita. Al primo affondo i rossoblù entrano in area con Bamba, Bonfanti prova ad ostacolarlo, ma il pallone carambola sui piedi di Gjini, che in diagonale sblocca la contesa. Colpiti a freddo, proviamo a riorganizzare le idee e già al 5’ veniamo premiati: ci pensa Di Stefano a rimettere le cose a posto, finalizzando al meglio di testa un bell’assist di Montevago. Al 18’ mettiamo la freccia per il sorpasso: Di Stefano lavora sulla destra per Malagrida, che crossa al centro di prima intenzione, Montevago svetta di testa e firma il raddoppio. I rossoblù provano a reagire ma reggiamo l’urto e al 27’ colpiamo ancora: Malagrida appoggia per Paoletti, che controlla e cala il tris da fuori con il mancino.

Poker. Al rientro ripartiamo con il piglio giusto e già al 5’ sfioriamo il quarto gol con Montevago, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Restiamo in attacco e al 16’ è ancora Montevago a creare scompiglio, inducendo Gjini ad un tocco con la mano in area: rigore. Sul pallone va capitan Aquino, che con freddezza trasforma e cala il poker blucerchiato. I rossoblù non demordono e al 24’ accorciano con il neoentrato Sahli. Il gol rivitalizza i padroni di casa che si riversano in attacco ma Saio e compagni sono insuperabili. Il derby Primavera si tinge di blucerchiato.

Genoa 2

Sampdoria 4

Reti: p.t. 1’ Gjini, 5’ Di Stefano, 18’ Montevago, 27’ Paoletti; s.t. 17’ Aquino rig., 24’ Sahli.

Genoa (3-4-2-1): Corci; Dellepiane (33’ s.t. Boiga), Bolcano, Gjini; Vassallo (9’ s.t. Ghigliotti), Biaggi (33’ s.t. Lipani), Sadiku, Boci; Accornero, Besaggio; Bamba (9’ s.t. Sahli).

A disposizione: Mitrovic, Ascioti, Cenci, Cagia, Le Mura, Bornosuzov, Marcandalli, Magliocca.

Allenatore: Chiappino.

Sampdoria (3-5-2): Saio, Mane (39’ s.t. Samotti), Aquino, Bonfanti; Malagrida (33’ s.t. Bianchi), Bontempi (47’ s.t. Chilafi), Paoletti, Pozzato, Somma; Montevago, Di Stefano (39’ s.t. Polli).

A disposizione: Tantalocchi, Migliardi, Napoli, Dolcini, Perego, Leonardi, Porcu, Catania.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Giordano di Novara.

Assistenti: Cavallina di Parma e Pascali di Bologna.

Note: espulso al 55′ s.t. Somma per doppia ammonizione; ammoniti al 21’ p.t. Paoletti, al 34’ p.t. Bonfanti, al 43’ p.t. Somma, 8’ s.t. Biaggi, 35’ s.t. Aquino per gioco scorretto; recupero 2’ p.t. e 8’ s.t.; spettatori 600 circa; terreno di gioco in sintetico.