Italia Under 17: Conte a Novarello per il ‘Torneo dei Gironi’

Per tre giorni, da giovedì 25 a domenica 28 novembre, 54 giovani calciatori – tutti classe 2005 – riempiranno il Villaggio Azzurro di “Novarello” a Granozzo con Monticello (Novara) per il consueto ‘Torneo dei Gironi’, la manifestazione che si propone di far scendere in campo i migliori giovani talenti d’Italia. Tra loro anche il blucerchiato Lorenzo Conte, attaccante della Sampdoria di Erminio Russo, convocato dal commissario tecnico dell’Italia Under 17, Bernardo Corradi.