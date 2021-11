Primavera TIMVISION Cup: i convocati per gli ottavi con il Torino

Non conosce soste il calendario della Sampdoria di Felice Tufano. Dopo il successo ottenuto in campionato sull’Empoli, domani, mercoledì, i blucerchiati torneranno a calcare il sintetico del “3 Campanili” di Bogliasco per affrontare il Torino nella gara unica valida per gli ottavi di finale della Primavera TIMVISION Cup. Per la sfida con i granata il tecnico blucerchiato ha convocato 25 elementi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Saio, Tantalocchi.

Difensori: Aquino, Bonfanti, Mane, Migliardi, Napoli, Porcu, Samotti, M. Sepe, Somma.

Centrocampisti: Bianchi, Bontempi, Chilafi, Dolcini, Malagrida, Paoletti, Perego, Pozzato.

Attaccanti: Catania, Di Stefano, Montevago, Poli, Polli.