Nazionali giovanili: Mane e Tomasella convocati in azzurro

L’Italia chiama, i giovani blucerchiati rispondono. Continuano ad arrivare convocazioni azzurre per i ragazzi dell’Academy della Sampdoria.

Mane. Il tecnico federale dell’Italia Under 17, Bernardo Corradi, ha convocato Filippo Mane – difensore classe 2005, in pianta stabile nella Primavera di Felice Tufano – per la doppia amichevole che l’Italia sosterrà con la Francia martedì 7 dicembre (ore 14.30) e giovedì 9 dicembre (ore 11.00) presso il centro tecnico di Coverciano.

Tommasella. Soddisfazione anche Mattia Tomasella. Il portiere classe 2007 – in forza alla Sampdoria U15 di Matteo Pastorino – è stato precettato dal tecnico federale dell’Italia Under 15, Massimiliano Favo, per il Torneo di Natale che si svolgerà da giovedì 9 a domenica 12 dicembre presso il “Villaggio Azzurro” di Novarello a Granozzo con Monticello (Novara).