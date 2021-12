Primavera 1 TIMVISION: i convocati di Tufano per la Roma

Trasferta capitolina per la Sampdoria di Felice Tufano. Domani, domenica, sul campo sportivo “Tre Fontane”, i blucerchiati affronteranno infatti la Roma, nell’11.a giornata del Primavera 1 TIMVISION 2021/22. Per la sfida con i giallorossi, primi in classifica in campionato, il tecnico doriano ha convocato 26 dei suoi ragazzi. A seguire il dettaglio completo.

Portieri: Maianti, Saio, Tantalocchi.

Difensori: Aquino, Bonfanti, Mane, Migliardi, Napoli, Porcu, Samotti, M. Sepe, Somma.

Centrocampisti: Bianchi, Bontempi, Chilafi, Dolcini, Malagrida, Paoletti, Perego, Pozzato, A. Sepe.

Attaccanti: Di Stefano, Leonardi, Montevago, Poli, Polli.