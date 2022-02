Primavera 1 TIMVISION: i convocati di Tufano per la SPAL

La Sampdoria di Felice Tufano vuole continuare a marciare a passo spedito. Dopo aver superato l’Inter a domicilio ed aver centrato il quarto successo consecutivo, i blucerchiati sono pronti a tornare in campo per affrontare la SPAL, nel posticipo della 18.a giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION 2021/22. Per la sfida con i biancazzurri in programma domani, domenica, alle ore 15.00 al “3 Campanili” di Bogliasco (diretta tv su SI Live 24), il tecnico ha convocato 22 blucerchiati. A seguire il dettaglio completo.

Portieri: Saio, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Migliardi, Musso, Porcu, Samotti, Somma, Villa.

Centrocampisti: Bianchi, Bonavita, Bontempi, Malagrida, Paoletti, Pozzato, Sepe, Yepes.

Attaccanti: Catania, Di Stefano, Leonardi, Montevago, Saragò.