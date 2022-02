Primavera 1 TIMVISION: i convocati di Tufano per il Napoli

Il calendario non ammette soste. Dopo il pari in rimonta con la SPAL di domenica scorsa, i blucerchiati di Felice Tufano sono pronti a tornare in campo per affrontare il Napoli, nel turno infrasettimanale valido per la 19.a giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION 2021/22. Per la sfida con gli azzurri in programma domani, mercoledì, alle ore 11.00 al “3 Campanili” di Bogliasco (diretta tv su Sportitalia), il tecnico doriano ha convocato 24 dei suoi ragazzi. A seguire il dettaglio completo.

Portieri: Saio, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Bonfanti, Migliardi, Musso, Porcu, Samotti, Somma, Villa.

Centrocampisti: Bianchi, Bonavita, Bontempi, Dolcini, Malagrida, Paoletti, Pozzato, Sepe, Vitale, Yepes.

Attaccanti: Catania, Di Stefano, Leonardi, Montevago.