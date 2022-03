Malagrida e Di Stefano a segno: Primavera corsara a Pescara

Vittoria in rimonta per la Sampdoria di Tufano che, al “Delfino T.C.” di Città Sant’Angelo, supera per 2-1 i padroni di casa del Pescara grazie alle reti di Malagrida e Di Stefano.

Sorpasso. Pronti via e le cose si mettono subito in salita. Già al 1′ infatti il rientrante Aquino s’infortuna nel tentativo di sbarrare la strada a Delle Monache, che invece ne approfitta e batte Saio, portando in vantaggio i padroni di casa. Per sopperire alla defezione del capitano, Tufano manda in campo Samotti e prova a trasmettere sicurezza dalla panchina ai suoi ragazzi che, colpiti a freddo, potrebbero sbandare. Con il passare dei minuti invece riorganizziamo le idee e guadagniamo metri, fino a trovare al 38′ il momentaneo pari con Malagrida, bravo a controllare un corner teso di Migliardi e a battere Servalli in girata dal centro dell’area. Il gol ci galvanizza e allo scadere della prima frazione mettiamo la freccia con Di Stefano: il destro dell’attaccante, deviato da Madonna, beffa per la seconda volta l’estremo biancazzurro.

Quinti. Al rientro in campo i padroni di casa provano fin da subito a ristabilire la parità ma reggiamo bene l’urto. Al 10′ è ancora Malagrida in evidenza: il numero 11 si accentra da sinistra e con il destro spedisce il pallone verso l’angolino basso più lontano ma Servalli risponde presente, deviando in tuffo. Al 25′ è attento Saio nel disinnescare uno spunto interessante di Delle Monache. I padroni di casa provano ancora a sfruttare una ripartenza, al 37′, ma questa volta è l’intervento di Samotti sul neo entrato Lazcano a sventare il pericolo. E al termine dei quattro minuti di recupero, possiamo alzare le braccia al cielo. Saliamo al quinto posto, a quota 41 punti in classifica: ora la sosta, utile a recuperare energie e qualche infortunato, e alla ripresa il derby della Lanterna.

Pescara 1

Sampdoria 2

Reti: p.t. 1’ Delle Monache, 38’ Malagrida, 45’ Di Stefano;

Pescara (4-3-3): Servalli; Postiglione (23′ s.t. Staver), Madonna, Scipione, Longobardi (23′ s.t. Colazzilli); Kuqi, D. Mehic (12′ s.t. Lazcano), A. Mehic; Chiarella, Napoletano (12′ s.t. Amore), Delle Monache (36′ s.t. Salvatore).

A disposizione: Di Carlo, Barretta, Palmentieri, Stampella, Mandrone, Scipioni.

Allenatore: Iervese.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Paoletti, Aquino, Villa; Somma, Pozzato (15′ s.t. Montevago), Bonavita, Bianchi, Migliardi; Malagrida (39′ s.t. Porcu), Di Stefano.

A disposizione: Ragher, Tantalocchi, Dolcini, Polli, Chilafi, Leonardi, Musso, Conti.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Pezzopane dell’Aquila.

Assistenti: Munerai di Rovigo e Trischitta di Messina.

Note: ammoniti al 17′ p.t. Kuqi, al 25′ p.t. Bonavita e al 42′ s.t. Lazcano; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; spettatori 200 circa; terreno di gioco in buone condizioni.