Primavera 1 TIMVISION: i convocati di Tufano per Empoli

Trasferta in Toscana per la Sampdoria di Tufano, chiamata domani, domenica, ad affrontare l’Empoli (ore 15.00, diretta su SI LIVE 24) al “Petroio” di Vinci nella 27.a giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION 2021/22. Per la sfida con gli azzurri il tecnico blucerchiato ha convocato 22 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Esposito, Saio, Tantalocchi.

Difensori: Bonfanti, De Vivo, Migliardi, Musso, Porcu, Villa.

Centrocampisti: Bianchi, Bonavita, Bontempi, Chilafi, Conti, Dolcini, Malagrida, Pozzato, Sepe.

Attaccanti: Di Stefano, Montevago, Poli, Spatari.