Primavera: la Roma passa a Bogliasco, blucerchiati battuti

Turno infrasettimanale amaro per la Sampdoria Primavera, battuta 4-0 dalla Roma al “3 Campanili” di Bogliasco.

Svantaggio. Sotto lo sguardo attento del presidente Marco Lanna, l’avvio di gara risulta bloccato: i duelli più accesi si verificano nella zona centrale del campo e nessuna delle due squadre riesce ad affondare il colpo. Con il passare dei minuti, riusciamo ad aumentare il ritmo e ad alare il baricentro: al 29′ infatti la pressione di Di Stefano costringe all’errore il portiere avversario ma Keramitsis recupera in extremis e l’occasione sfuma. Restiamo in attacco con Chilafi che dall’interno dell’area tenta la girata con il destro, spedendo il pallone sull’esterno della rete. Alla prima vera opportunità, la formazione di De Rossi passa in vantaggio: è il 39′ quando Oliveiras mette al centro un pallone da sinistra e Voelkerling da posizione ravvicinata anticipa Saio, depositando il pallone in rete. La reazione è immediata: ancora Chilafi prende palla a centrocampo e con una serie di dribbling supera tre avversari prima di impegnare Mastrantonio in una difficile, quanto efficace parata in tuffo che ci costringe a rientrare negli spogliatoi in svantaggio.

Inferiorità. Al rientro in campo arriva la seconda doccia gelata. Ancora Voelkerling va via in contropiede, evita il ritorno di Migliardi e Bonfanti e a tu per tu con Saio lo infila con un preciso rasoterra che vale il raddoppio giallorosso. Al 9′ Di Stefano conclude alto dal limite dell’area, quindi è lo stesso numero 9 ad essere travolto dall’uscita in presa alta di Mastrantonio ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il calcio di rigore. Proviamo a riaprire la contesa ma al 29′ il solito Chilafi non è fortunato: il suo tentativo da fuori area è deviato in maniera fortuita da Montevago e il pallone si perde a lato. E al minuto 36′ la situazione si complica ulteriormente in seguito all’espulsione di Somma, già ammonito al minuto 11 del secondo tempo e autore di un fallo che l’arbitro ha ritenuto di sanzionare con il secondo giallo. Chiudiamo in inferiorità numerica e nel recupero Volpato al 47′ e Missori al 49′ arrotondano il punteggio per il definitivo 0-4.

Sampdoria 0

Roma 4

Reti: p.t. 39′ Voelkerling; s.t. 4′ Voelkerling, 47′ Volpato, 49′ Missori.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Villa (34′ Musso), Bonfanti, Migliardi; Somma, Chilafi (34′ s.t. Spatari), Yepes, Sepe (24′ s.t. Conti), Bianchi (8′ s.t. Pozzato); Montevago, Di Stefano.

A disposizione: Tantalocchi, Zorzi, Dolcini, Porcu, Bonavita, De Vivo.

Allenatore: Tufano.

Roma (3-4-2-1): Mastrantonio; Vicario, Keramitsis (1′ s.t. Ndiaye), Morichelli; Louakima (38′ s.t. Feratovic), Tahirovic (1′ s.t. Tripi), Faticanti, Oliveiras (24′ s.t. Missori); Volpato, Cherubini; Voelkerling (18′ s.t. Satriano).

A disposizione: Baldi, Di Bartolo, Cassano, Scandurra, Pagano, Vetkal, Falasca.

Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Assistenti: Rispoli di Locri e Decorato di Cosenza.

Note: espulso all’36’ s.t. Somma per doppia ammonizione; ammoniti al 18′ p.t. Keramitsis, al 45′ p.t. Sepe per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.