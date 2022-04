Tre gol non bastano alla Primavera, pari con il Sassuolo

Al termine di una gara rocambolesca e ricca di emozioni, al “3 Campanili” di Bogliasco la Sampdoria pareggia 3-3 con il Sassuolo la sfida valida per la 30.a giornata del Primavera 1 TIMVISION 2021/22.

Uno-due. Le assenze nel reparto arretrato inducono Felice Tufano ad abbandonare il collaudato 3-5-2 e ridisegnare la squadra con il 4-3-3, speculare ai neroverdi di Emiliano Bigica. Nonostante il cambio di modulo, partiamo forte. Già al 13′ sfioriamo il vantaggio con Malagrida, abile a controllare un suggerimento di Montevago e a battere in diagonale con il destro: pallone sull’esterno della rete. Al 17′ break puntuale di Yepes che allarga immediatamente a sinistra per Di Stefano, bravo ad entrare in area e a trovare l’angolino basso alla sinistra di Zacchi per il vantaggio. Gli emiliani accusano il colpo e al 23′ capitolano per la seconda volta: Bontempi disegna con il destro una parabola ad effetto che termina la propria corsa sotto l’incrocio più lontano, senza lasciare scampo all’estremo ospite. L’uno-due sembra annichilire i neroverdi, affrontiamo il finale di tempo in pieno controllo e all’intervallo rientriamo negli spogliatoi sul 2-0.

Pari. Al rientro in campo, la prima vera occasione capita sui piedi dell’ex Leone, inserito da Bigica ad inizio ripresa per Mata, bravo al 7′ a liberarsi di Bonfanti ma impreciso nella mira: pallone alto. Al 20′ l’episodio che riapre la partita: Oddei calcia dal limite, Somma devia con il corpo ma il direttore di gara vede un tocco con il braccio del numero 7 e assegna il calcio di rigore che Flamingo trasforma un minuto più tardi. Distanze dimezzate e gara che torna in bilico. I neroverdi provano ad aumentare la pressione ma nel momento di maggior sofferenza ci pensa Montevago con una zampata sotto misura a riportarci sopra di due. Sembra finita ma il Sassuolo non si arrende e nel finale acciuffa il pari. Al 38′ Zalli è lasciato colpevolmente libero al centro dell’area e incontrastato devia di testa alle spalle di Saio il piazzato di Oddei; al 43′, al termine di un’azione concitata, ancora Flamingo trova con il destro il definitivo 3-3.

Sampdoria 3

Sassuolo 3

Reti: p.t. 17′ Di Stefano, 23′ Bontempi; s.t. 21′ Flamingo rig., 35′ Montevago, 38′ Zalli, 44′ Flamingo.

Sampdoria (4-3-3): Saio; Somma (33′ s.t. Porcu), Villa (1′ s.t. Musso), Bonfanti, Bianchi; Bontempi (33′ s.t. Conti), Yepes, Sepe; Malagrida, Montevago (43′ s.t. De Vivo), Di Stefano.

A disposizione: Tantalocchi, Zorzi, Pozzato, Dolcini, Polli, Chilafi, Bonavita.

Allenatore: Tufano.

Sassuolo (4-3-3): Zacchi; Paz, Zalli, Flamingo, Abubakar (31′ p.t. Zenelaj); Aucelli (41′ s.t. D’Andrea), Mata (1′ s.t. Leone), Toure (1′ s.t. Forchignone); Oddei, Macchioni, Diawara (30′ s.t. Samele).

A disposizione: Bonucci, Cehu, Arcopinto, Miranda, Cavallini, Casolari.

Allenatore: Bigica.

Arbitro: Ricci di Firenze.

Assistenti: Lipari di Brescia e Consonni di Treviglio.

Note: ammoniti al 10′ p.t. Abubakar, al 10′ s.t. Paz, al 25′ s.t. Malagrida, al 37′ s.t. Yepes per gioco scorretto, al 20′ s.t. Somma per comportamento non regolamentare; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 250 circa; terreno di gioco in sintetico.