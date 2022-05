Primavera 1 TIMVISION: i convocati di Tufano per Firenze

Vigilia di campionato per la Sampdoria di Felice Tufano. Domani, lunedì, infatti i blucerchiati andranno a far visita alla Fiorentina (ore 14.00, diretta tv su Sportitalia) al “Bozzi” di Firenze, nel match valido per la 33.a giornata del campionato Primavera 1 TIMVISION. Per la sfida con i viola, il tecnico doriano ha convocato 21 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Saio, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Bonfanti, Migliardi, Porcu, Samotti, Somma, Villa.

Centrocampisti: Bianchi, Bonavita, Bontempi, Chilafi, Dolcini, Paoletti, Pozzato, Sepe, Yepes.

Attaccanti: Di Stefano, Montevago, Polli.