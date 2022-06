Primavera Goal Collection: tutte le reti della Sampdoria 2021/22

Primavera Goal Collection. Un altro campionato da incorniciare per la Sampdoria di Felice Tufano, capace di chiudere al sesto posto la regular suason e arrivare per il secondo anno consecutivo alla Fase Finale del Primavera 1 TIMVISION. Dopo l’1-1 con il Cagliari (qualificato alla semifinale in virtù del miglior piazzamento) nel quarto di finale dei playoff, i blucerchiati hanno chiuso a testa altissima la stagione sportiva 2021/22. Riviviamola insieme, gustandoci i 64 gol realizzati da bomber Di Stefano e compagni.