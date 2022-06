Primavera: ecco le date della stagione sportiva 2022/23

La Lega Serie A ha comunicato le date della stagione sportiva 2022/23 per il campionato Primavera 1 TIMVISION e la Primavera TIMVISION Cup. Il campionato aprirà i battenti il prossimo 20 agosto per concludersi il 25 maggio 2023. I playout sono stati fissati per l’1 e l’8 giugno 2023, mentre la Fase Finale, che assegnerà lo Scudetto, è prevista dal 2 al 9 giugno 2023.

TIMVISION Cup. La Primavera TIMVISION Cup partirà il prossimo 24 agosto con il primo turno preliminare e proseguirà il 31 agosto con il secondo turno preliminare. I trentaduesimi sono previsti il 19 ottobre, mentre i sedicesimi il 9 novembre. Gli ottavi e i quarti di finale si disputeranno rispettivamente l’11 gennaio e il 25 gennaio 2023. Il 5 aprile 2023 sarà il giorno delle semifinali, mentre la finale è fissata per il 26 aprile 2023.