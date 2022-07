Primavera 1 TIM 2022/23: il calendario della Sampdoria di Tufano

La Lega Serie A ha comunicato il calendario del campionato Primavera 1 TIM 2022/23. A seguire il cammino che dovrà affrontare la Sampdoria di Felice Tufano.

1.a Sampdoria vs Hellas Verona (20 agosto 2022, 11 febbraio 2023)

2.a Sampdoria vs Milan (27 agosto 2022, 15 febbraio 2023)

3.a Lecce vs Sampdoria (31 agosto 2022, 18 febbraio 2023)

4.a Sampdoria vs Sassuolo (3 settembre 2022, 25 febbraio 2023)

5.a Atalanta vs Sampdoria (10 settembre 2022, 4 marzo 2023)

6.a Sampdoria vs Frosinone (1° ottobre 2022, 11 marzo 2023)

7.a Juventus vs Sampdoria (8 ottobre 2022, 18 marzo 2023)

8.a Cagliari vs Sampdoria (15 ottobre 2022, 1° aprile 2023)

9.a Sampdoria vs Udinese (22 ottobre 2022, 8 aprile 2023)

10.a Empoli vs Sampdoria (29 ottobre 2022, 15 aprile 2023)

11.a Sampdoria vs Bologna (5 novembre 2022, 22 aprile 2023)

12.a Napoli vs Sampdoria (12 novembre 2022, 29 aprile 2023)

13.a Sampdoria vs Cesena (7 gennaio 2023, 6 maggio 2023)

14.a Torino vs Sampdoria (14 gennaio 2023, 13 maggio 2023)

15.a Sampdoria vs Inter (21 gennaio 2023, 17 maggio 2023)

16.a Fiorentina vs Sampdoria (28 gennaio 2023, 20 maggio 2023)

17.a Sampdoria vs Roma (4 febbraio 2023, 27 maggio 2023)