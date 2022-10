Italia Under 15: stage a Coverciano per Semino, Svietkin e Zoppelletto

Tripla chiamata in in azzurro per gli U15 della Sampdoria. Il difensore Pietro Semino, il centrocampista Thomas Svietkin e il portiere David Zoppelletto sono stati convocati dal tecnico federale Massimiliano Favo per lo stage che l’Italia Under 15 terrà presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano nella giornata di giovedì 20 ottobre.