Primavera 1: i convocati di Tufano per l’Udinese

Nuova vigilia di campionato per la Sampdoria di Felice Tufano che, dopo due trasferte consecutive, tornerà a giocare tra le mura amiche di Bogliasco. Domani, domenica, infatti i blucerchiati scenderanno in campo al “3 Campanili” per affrontare l’Udinese (ore 15.00, diretta su SOLOCALCIO, App Sportitalia e www.sportitalia.com). Per la sfida valida quale 9.a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23, il tecnico doriano ha convocato 25 ragazzi. Eccoli nell’elenco completo.

Portieri: Ragher, Scardigno, Tantalocchi.

Difensori: Bianchi, Cesari, Marocco, Miettinen, Pellizzaro, Peretti, Porcu, Savio, Villa.

Centrocampisti: Cecchini, Chilafi, Conti, Malagrida, Paoletti, Pozzato, Segovia, Uberti.

Attaccanti: Ivanovic, Leonardi, Montevago, Ntanda, Polli.