Under 16: Genovese con l’Italia al 23° ‘Torneo Val de Marne’

Ennesima soddisfazione azzurra per il nostro Marco Genovese. Dal 31 ottobre al 6 novembre prossimi, il centrocampista blucerchiati sarà impegnato con l’Italia Under 16 a Parigi per disputare il 23° ‘Torneo Val de Marne’. Avversarie della giovane Italia di Daniele Zoratto saranno il Belgio (martedì 1° novembre, ore 14.00), la Svizzera (giovedì 3 novembre, ore 14.00) e la Francia, padrona di casa (sabato 5 novembre, ore 16.00)