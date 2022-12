Under 15: Semino convocato per il Torneo di Natale

Ci sarà anche il blucerchiato Pietro Semino al Torneo di Natale 2022. Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre, presso il Centro Tecnico di Coverciano, si terrà la consueta manifestazione natalizia che rappresenta l’atto conclusivo per la formazione della nuova Italia Under 15. Per l’occasione, il tecnico federale Massimiliano Favo ha convocato 88 calciatori nati nel 2008, che in questo appuntamento saranno suddivisi in quattro squadre con lo scopo di disputare partite a ranghi contrapposti. Una bella soddisfazione per il difensore piemontese della Sampdoria U15.