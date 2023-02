Academy femminile: Sampdoria U17 e U15 alle Fasi Interregionali

Doppio importante traguardo raggiunto dall’Academy femminile blucerchiata. La Sampdoria U17 e U15 si sono infatti aggiudicate i rispettivi raggruppamenti regionali e hanno strappato l’accesso alle Fasi Interregionali per concorrere all’attribuzione dei titoli nazionali.

U17. Le ragazze di Fabio Barabino, in virtù della migliore differenza reti, si sono piazzate in testa al Gruppo 2 del campionato davanti al Genoa con all’attivo 33 punti in 12 gare e 105 reti messe a segno a fronte delle sole 7 incassate.

U15. La formazione di Marco Marzi invece ha trionfato nel Gruppo 5 della propria competizione collezionando 45 punti in 16 gare, realizzando 185 reti e subendone appena 9.