Primavera 1 TIM: i convocati di Tufano per Verona-Samp

Continuità. Questa è la parola d’ordine per la Sampdoria di Tufano che, dopo aver ottenuto il terzo successo consecutivo a spese della Roma capolista, si preparare ad affrontare la trasferta in casa dell’Hellas Verona. Per la gara in programma domani, sabato, all'”Antistadio Tavellin” di Verona (ore 15.00, diretta tv su Sportitalia SOLOCALCIO, App Sportitalia e www.sportitalia.com) e valida quale 18.a giornata del Primavera 1 TIM, il tecnico doriano ha convocato 22 dei suoi ragazzi. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Gentile, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Aquino, Di Mario, Miettinen, Pellizzaro, Peretti, Porcu, Savio, Villa.

Centrocampisti: Cecchini, Chilafi, Malagrida, Pozzato, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanovic, Leonardi, Montevago, Ntanda, Tozaj.