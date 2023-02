Invernizzi tra i premiati della XIII edizione del “Fortunato”

Un prestigioso riconoscimento per Giovanni Invernizzi. Il responsabile dell’Academy è stato premiato questa mattina presso il Salone d’Onore del CONI a Roma quale miglior Responsabile Settore Giovanile nell’ambito della XIII edizione del Premio “Andrea Fortunato – Lo Sport è Vita”, organizzato dalla fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno).

Memoria. La Onlus – che dal 2006 si adopera per rendere obbligatorio il Passaporto Ematico e introdurre quindi gli esami a carattere ematico e cardiaci tra quelli attualmente previsti per ottenere l’idoneità sportiva – ha dedicato anche un premio alla memoria degli ex blucerchiati Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli.