Primavera 1 TIM: i convocati di per Sassuolo-Sampdoria

Archiviata l’eliminazione per mano dell’Inter dalla Primavera TIM Cup, la Sampdoria di Felice Tufano torna a concentrarsi sul campionato. Domani, domenica, i giovani blucerchiati andranno a far visita al Sassuolo con l’intento di tornare a fare punti, dopo lo stop casalingo arrivato nei minuti finali con il Lecce. Per la sfida del “Ricci”, valida quale 21.a giornata del Primavera 1 TIM 2022/23 (ore 15.00, diretta su SI SOLOCALCIO, App Sportitalia e www.sportitalia.com), il tecnico doriano ha convocato 23 dei suoi ragazzi. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Scardigno, Tantalocchi, Zorzi.

Difensori: Aquino, Di Mario, Lotjonen, Miettinen, Migliardi, Peretti, Porcu, Savio, Villa.

Centrocampisti: Caruana, Cecchini, Chilafi, Pozzato, Segovia, Straccio, Uberti.

Attaccanti: Ivanovic, Leonardi, Ntanda, Tozaj.