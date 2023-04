Academy: Samp U16 ai playoff nazionali, ora testa alla Juventus

Ennesimo importante traguardo centrato dall’Academy blucerchiata. Grazie al successo di misura maturato domenica scorsa con il Torino, la Sampdoria U16 ha archiviato il Girone A del campionato nazionale di categoria al quarto posto a quota 27 punti e ha staccato il pass per i playoff. I ragazzi di Matteo Pastorino, autori sin qui di un’ottima stagione, non hanno alcuna intenzione di fermarsi e domenica 30 aprile, al “Garrone” di Bogliasco, se la vedranno con la Juventus (ore 15.00, gara secca) per un posto negli ottavi di finale.