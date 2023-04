Academy: convocazioni azzurre per Montevago e Semino

Proseguono le chiamate azzurre per i talenti dell’Academy blucerchiata. L’attaccante della Primavera Daniele Montevago è stato convocato dal tecnico Carmine Nunziata per lo stage che l’Italia Under 20 terrà presso il “Villaggio Azzurro” di Novarello a Granozzo con Monticello (Novara) dal 23 al 25 aprile. Il difensore dell’U15 Pietro Semino farà invece parte dei 22 azzurrini selezionati dal tecnico dell’Italia Under 15 Massimiliano Favo in vista del 19° Torneo delle Nazioni, in programma dal 23 aprile al 1° maggio a Gradisca d’Isonzo (Gorizia).