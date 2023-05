Academy: Bersanetti e Trombella convocate per lo stage “Calcio+15”

Doppia chiamata in azzurro per l’Academy femminile blucerchiata. Le giovanissime Carlotta Bersanetti e Martina Trombella, difensore e portiere della Sampdoria U15, prenderanno parte ad uno stage dedicato al programma “Calcio+15”, progettualità sviluppata dal Settore Giovanile e Scolastico, in condivisione con il Club Italia, volta ad incrementare il livello tecnico e formativo delle ragazze. Lo stage si terrà presso il Centro CONI di Preparazione Olimpica di Tirrenia dal 9 al 12 maggio.