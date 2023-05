Mondiale Under 20: l’Italia di Montevago agli ottavi di finale

Sorride l’Italia del blucerchiato Daniele Montevago che si qualifica per gli ottavi di finale del Mondiale Under 20. Gli azzurrini, inseriti nell’impegnativo Gruppo D, partono forte superando 3-2 il quotato Brasile. La sconfitta per mano di una fisica Nigeria (2-0) non destabilizza i giovani talenti di Carmine Nunziata che successivamente superano con un netto 3-0 la Repubblica Dominicana ed accedono come secondi classificati alla fase ad eliminazione diretta. L’Italia è ora attesa dalla sfida con la vincente del Gruppo E per un posto nei quarti.

Contributo. L’attaccante della Sampdoria Primavera, subentrato durante i tre impegni rispettivamente al 75′, al 59′ e al 46′, si è sempre fatto trovare preparato e ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo. Durante l’ultima sfida con la Repubblica Dominicana, il classe 2003 era riuscito a trovare anche la via della rete al 61’ (parabola perfetta dal limite che si infila all’angolino) ma su segnalazione del VAR il gol è stato annullato per fuorigioco di un compagno.