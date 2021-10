#Challenge4UNHCR: altre maglie all’asta per l’Afghanistan

Continua l’impegno della Sampdoria a sostegno di UNHCR nell’ambito della #Challenge4UNHCR, con l’obiettivo di raccogliere fondi per le operazioni umanitarie in favore della popolazione dell’Afghanistan. Su CharityStars si possono trovare altre 6 maglie indossate lo scorso 23 settembre nella partita con il Napoli, corredate dalla patch speciale dedicata all’iniziativa. Clicca qui per fare la tua offerta.

Aste. Il ricavato sarà destinato alle operazioni di assistenza umanitaria di UNHCR, Agenzia ONU per i Rifugiati, per portare aiuti salvavita a 3,6 milioni di persone costrette ad abbandonare le proprie case all’interno dell’Afghanistan.

Link. L’iniziativa per aiutare la popolazione afghana in fuga dalla violenza a cui ha aderito la Samp può essere sostenuta anche a questo link: https://bit.ly/UCSAMPDORIAPERAFGHANISTAN