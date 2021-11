Candreva vince il premio Goal of The Month di ottobre

È Antonio Candreva il vincitore del premio Goal Of The Month del mese di ottobre. Tutto merito del suo destro alla dinamite con l’Udinese, che ha lasciato di stucco il portiere bianconero Silvestri e il “Ferraris” intero. La prodezza del numero 87 della Sampdoria non è passata inosservata neanche agli occhi dei tantissimi appassionati che ogni settimana seguono il campionato sui canali ufficiali di Lega Serie A. Grazie ai voti raccolti tramite i sondaggi social tra i tifosi, il centrocampista doriano si è così aggiudicato il prestigioso riconoscimento presented by Crypto.com.