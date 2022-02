SampCity Events: la conferenza inaugurale con il presidente Lanna

Si è aperto SampCity Events, il ciclo di mostre e conferenze in collaborazione con il Museo Samp Doria. Primo tema trattato ‘Il Torneo di Viareggio e il Settore Giovanile blucerchiato come rampa di lancio’, l’inizio di un viaggio di racconti e di emozioni, tra passato, presente e futuro, che ha visto come i protagonisti il presidente Marco Lanna, il responsabile dell’Academy Giovanni Invernizzi e i calciatori Wladimiro Falcone e Simone Trimboli e alcuni tra i vincitori della Coppa Carnevale 1977.

Mostra. Insieme con decine di altri cimeli, la stessa Coppa Carnevale resterà in esposizione al piano superiore dell’hub blucerchiato di via XX Settembre fino al 3 marzo prossimo (ingresso libero tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00).