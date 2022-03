Serie A TIM: info mini abbonamenti e biglietti per Samp-Roma

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per Sampdoria-Roma, gara in programma domenica 3 aprile p.v. (ore 18.00) allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova e valida quale 31.a giornata della Serie A TIM 2021/22. Clicca qui per tutte le specifiche.

Contestualmente, la società ricorda la possibilità di sottoscrivere il mini abbonamento in Gradinata Sud, che dà la possibilità ai tifosi blucerchiati di poter assistere alle ultime 4 gare casalinghe del campionato (Roma, Salernitana, Genoa e Fiorentina) ad un prezzo davvero imperdibile. Clicca qui per saperne di più.

Confronta i prezzi dei biglietti e valuta il tuo risparmio: clicca qui per i dettagli.