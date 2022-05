Impariamo allo stadio: il presidente Lanna e Audero al “Ferraris”

Secondo appuntamento stagionale per Impariamo allo stadio, l’iniziativa dell’U.C. Sampdoria che apre le porte del “Ferraris” per promuovere tra i bambini delle scuole elementari i valori fondanti del calcio, dell’educazione e del fair play. Ospiti d’onore della mattinata il presidente Marco Lanna e il portiere Emil Audero, grande protagonista del derby della Lanterna numero 107, subissato di domande dagli alunni delle classi 3ª e 4ª della “Suore Dominicane”, 3ª A e 4ª A della “Garaventa” e 3ª B della “San Giovanni Battista”.

Domande. «Ho iniziato a giocare a calcio quando avevo più o meno la stessa età di questi bambini e ogni anno la gioia di giocare a calcio aumenta – ha raccontato l’estremo difensore -. Il rigore parato e la vittoria nel derby? È stato bellissimo, un’emozione molto forte che non scorderò mai: siamo scesi in campo nella maniera giusta, riuscendo a vincere una partita importante, fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo».