Sampdoria-Napoli: biglietti in vendita, sconti con fidelity card

L’U.C. Sampdoria comunica le modalità di acquisto dei biglietti e le info per Sampdoria-Napoli, gara valida per la 17.a giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma domenica 8 gennaio 2023, alle ore 18.00, allo stadio “Ferraris” di Genova. Clicca qui per tutte le specifiche.

Fidelity. Si ricorda che i possessori di fidelity card (SampCard e DoriaCard) potranno acquistare i tagliandi a prezzi vantaggiosi. Al fine di evitare lunghe code presso le rivendite autorizzate, la società consiglia di acquistare i tagliandi on-line su Ticketone.