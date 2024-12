Serie BKT: info e prezzi biglietti per Cremonese-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che l’U.S. Cremonese ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Cremonese-Sampdoria, gara in programma domenica 22 dicembre (ore 17.15) presso lo stadio “Zini” di Cremona.

Prezzi. A partire dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 16 dicembre, i residenti nella regione Liguria potranno acquistare i biglietti esclusivamente per la Curva Nord (settore ospiti), solo se in possesso di SAMPCARD (DORIACARD non accettata) al prezzo di 15,00 euro (intero, più i diritti di prevendita e commissioni società emittente), 10,00 euro (giovani tra i 14 e i 18 anni, più i diritti di prevendita e commissioni società emittente) e 5,00 euro (under 14, più i diritti di prevendita e commissioni società emittente) attreverso le rivendite del circuito Ticketone e online (clicca qui).