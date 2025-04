Serie BKT: info e prezzi biglietti per Carrarese-Sampdoria

L’U.C. Sampdoria informa che, a seguito della determina n°15/2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la Carrarese Calcio 1908 ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti per Carrarese-Sampdoria, gara in programma venerdì 25 aprile (ore 15.00) presso lo stadio “Dei Marmi” di Carrara.

Vendita. La vendita per i 620 posti disponibili nel settore ospiti inizierà alle ore 16:00 di oggi, giovedì 17 aprile 2025, e terminerà alle ore 19.00 di giovedì 24 aprile 2025. Per i residenti nella provincia di Genova la vendita è riservata ai soli possessori di SAMPCARD. Per i residenti al di fuori della provincia di Genova la vendita è libera. I tagliandi potranno essere acquistati in tutti i punti vendita terrestri abilitati del circuito Ticketone (no vendita on line) al prezzo di 15,00 euro (più i diritti di prevendita). Si ricorda, inoltre, che le vendite delle SAMPCARD sono attualmente sospese.