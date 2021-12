Gabbiadini al top: è nel Team of the Week di FIFA 22

Fine settimana stellare per Manolo Gabbiadini, autore di una doppietta de facto nel 105° derby della Lanterna. Della super prestazione dell’attaccante blucerchiato si sono accorti in tutto il mondo, e nel quartier generale di EA Sports non potevano certo rimanere indifferenti. Gabbia è stato infatti inserito nel Team of The Week di FIFA 22, la formazione top della settimana. La sua carta speciale sarà spacchettabile a partire da questa sera e diventerà sicuramente un pezzo raro da inserire nella propria rosa di FUT.