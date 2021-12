FIFA 22: Candreva show, è tra i protagonisti di FUT

Un girone spaziale, uno show da assoluto mattatore. Antonio Candreva grazie alle sue statistiche eccezionali in questa prima parte della Serie A TIM 2021/22 è stato inserito tra gli Headliners, i protagonisti, di FUT (FIFA Ultimate Team) , la modalità competitiva di FIFA 22. Il centrocampista blucerchiato – già nel Team of The Week 06 – sta inanellando prestazioni al top e per questo EA Sports ha deciso di premiarlo inserendolo in questa lista ristrettissima di campioni.

Overall. La sua nuova card avrà un overall complessivo di 85, con un ritocco notevole per i parametri di velocità (90) e tiro (85). Inoltre, essendo una carta dinamica, i suoi valori potranno essere ulteriormente potenziati, in base al buon utilizzo dei gamer che lo acquisteranno o spacchetteranno.