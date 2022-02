Samp eSports: Giovhy dà spettacolo, show nella eChampions

Giovhy69 dà spettacolo. Il gamer blucerchiato Giovanni Salvaggio ha fatto qualcosa di davvero speciale, conquistando un posto tra i migliori 32 videogiocatori d’Europa, sul contesissimo palcoscenico della eChampions League. Questo turno del torneo di FIFA 22 metteva il palio un pass per la fase ad eliminazione diretta, che si giocherà a Stoccolma (23 e 24 aprile 2022). Il nostro videogiocatore ha fatto la voce grossa nello Swiss Round con tre vittorie nei primi tre match, ottenendo così il via-libera per il prossimo appuntamento in calendario. Nel frattempo, il team doriano si prepara anche all’esordio nella eSerie A TIM 2022: oltre a Giovhy, anche Fabio Denuzzo e Richard Rrich19 Romeo scaldano i motori in vista del debutto fissato per martedì 22 marzo.