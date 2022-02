eSerie A TIM: Sampdoria eSports al top, vinto il girone

Sampdoria eSports travolgente nella Regular Season della eSerie A TIM 2022. Il team blucerchiato – composto da Giovanni Giovhy69 Salvaggio e Fabio Denuzzo, accompagnati dal draftato Rrichard Rrich19 Romeo – ha letteralmente sbaragliato la concorrenza nel Group B. Un ottimo risultato per il primo anno di collaborazione tra il club e l’agenzia esportiva N3st.

Winner. I doriani hanno concluso il loro percorso nel girone con 18 punti, frutto di 5 vittorie e 3 pareggi. Un cammino che ha visto i nostri imbattuti e con uno score di 9 gol all’attivo e solo 2 subìti. Se a Giovhy – autore di ben 3 successi – va la palma di miglior giocatore del raggruppamento, Denuzzo merita un riconoscimento per il gol più bello: una giocata con palleggio e tiro al volo come se ne vedono poche su FUT. Tantomeno a livelli così alti e con un avversario così duro come il Torino di Obrun. In virtù del primo posto ottenuto in questa fase, la Samp prenderà parte al Winner Bracket, il tabellone dei vincenti. Basterà passare un solo turno per giocarsi poi il Final Eight.

Di seguito i risultati:

vs Udinese 1-0 (Giovhy) | 3-1 (Giovhy)

vs Milan 0-0 (Giovhy) | 0-0 (Denuzzo)

vs Hellas Verona 2-0 (Denuzzo) | 1-0 (Giovhy)

vs Torino 1-1 (Giovhy) | 1-0 (Denuzzo)