Quagliarella, che incanto: il capitano blucerchiato è nel TOTW

Una doppietta che incanta. Fabio Quagliarella ha stregato la Serie A sabato scorso, incrementando il suo bottino di gol personali (180 nel massimo campionato; 100 in blucerchiato nella competizione) e trascinando la Sampdoria al successo sull’Empoli. Il capitano, campione davvero infinito, da oggi avrà una nuova card su FIFA 22: grazie al suo rendimento infatti EA Sports ha deciso di inserirlo nel TOTW (Team of the Week), ritoccandone i valori. Ora il veterano ha un overall complessivo di 82. Attenzione, però, perché la carta è in edizione limitata.