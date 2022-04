eSports, eSerie A TIM: la Sampdoria e il Final Eight

Oggi la Sampdoria eSports ha un appuntamento decisivo per la stagione: si gioca l’accesso alle semifinali della eSerie A TIM. Negli studi milanesi di Infront, il gamer blucerchiato Giovanni Giovhy Salvaggio – spalleggiato da Fabio Denuzzo, in versione coach – sfiderà il Venezia eSports in un doppio confronto di altissimo livello. La diretta Twitch comincerà alle 16.00 e proseguirà per tutto il pomeriggio con gli altri accoppiamenti: Salernitana-Fiorentina, Torino-Empoli e Milan | Qlash-Sassuolo. Il meglio di FIFA 22 ci aspetta.