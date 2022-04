eSerie A TIM: orgoglio Giovhy, Denuzzo vince il Best Goal

Importante riconoscimento per la Sampdoria eSports, che vince il Best Goal Award VIVO della eSerie A TIM 2022. E il merito è tutto di Fabio Denuzzo, capace di un’autentica magia con il Torino nella fase a gironi. Il “suo” Gullit ha prima sfoderato un sombrero e poi calciato nell’angolo più lontano, meritando gli applausi anche del suo avversario, il gamer granata Francesco Obrun Tagliafierro.

Quarti. Si interrompe invece ai quarti di finale il percorso di Giovanni Giovhy Salvaggio, che esce dalla competizione con una prova di grandissimo orgoglio. Il blucerchiato era stato capace di rimontare il 2-0 inflittogli nel primo round dal veneziano Karim Rmaiti, per tutti Karimisback. La qualificazione è però sfumata sul più bello: al 120′, come spesso accade su FIFA. Il gol del 3-2 ha condannato il Doria ad un’uscita prematura e anche un po’ immeritata. La stagione competitiva però è tutt’altro che finita: i nostri si giocano ancora un posto al mondiale e Giovhy è in corsa per la eChampions League.