Samp eSports: Giovhy in corsa per la eChampions League

Giovanni Giovhy Salvaggio porta la Sampdoria eSports sul main stage della eChampions League. Oggi a Stoccolma il gamer blucerchiato prenderà parte alla fase Knockout, quella ed eliminazione diretta e riservata ai migliori 32 del Vecchio Continente. Il nostro pro player è l’unico italiano ancora in corsa per la coppa dalle grandi orecchie in versione virtuale: sul suo cammino troverà l’olandese Manuel Bachoore del Team Gullit, che veste la maglia del Vitesse.

Segui l’avventura del blucerchiato su Twitch e su Instagram (@sampdoria_esports).