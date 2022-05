Audero il para-rigori diventa una carta del TOTW di FIFA 22

EA Sports rilascia ogni settimana delle versioni speciali dei calciatori del suo gioco FIFA 22, inserendo i migliori del mondo nel cosiddetto Team of The Week (TOTW). Poteva forse Emil Audero restarne fuori dopo la parata da romanzo nel derby? Ovvio che no, dopo una prestazione da urlo così.

Overall. Per questo motivo, il portiere blucerchiato da oggi sarà disponibile in-game con delle caratteristiche rinforzate, che lo renderanno fortissimo. Due esempi del suo overall complessivo: 84 tuffo e 86 riflessi. Ora lo sapete, non potete dire che noi non ve l’abbiamo detto. Correte a spacchettarlo.