Bruno, rugbista blucerchiato: «Un sogno giocare a Marassi»

«Vivrò emozioni intense: giocare con la Nazionale nella mia città, al “Ferraris”, dove andavo da bambino a tifare per la Sampdoria, è la realizzazione di un sogno». Pierre Bruno, rugbista genovese di Sestri Ponente e grande fan blucerchiato, non vede l’ora di scendere sul prato di Marassi per affrontare il Sudafrica nel test match che domani pomeriggio, sabato, alle 14.00 l’Italia giocherà nell’ambito delle Autumn Nations Series.

Cuore. «La passione per i colori più belli del mondo mi è stata trasmessa dal nonno e da mio cugino – racconta il ventiseienne, attualmente in forza alle Zebre Parma -. I miei idoli sono stati Flachi e Pazzini: guardo ancora oggi le loro prodezze su YouTube. Dopo aver provato a giocare a calcio, a scuola è scoccata la scintilla per il rugby che mi ha portato lontano da Genova ma la Samp è sempre nel mio cuore».